Dziś Ukraina w stopniu integracji z krajami Unii jest jednak dużo dalej, niż zakładałby to nawet bardzo ambitny układ stowarzyszeniowy. Obowiązujący od marca nadzwyczajny środek polegający na tymczasowej ochronie obywateli ukraińskich pozwala nadać wszystkim uciekającym przed wojną prawo do pobytu na terenie UE i dostęp do rynku pracy, mieszkania, pomocy społecznej i medycznej. Oczywiście ma on ścisły związek z toczącą się wojną, jednak pozwolił na sprawdzenie procedur w najtrudniejszych warunkach, zapewnił swobodę przepływu osób i nikt dziś nie proponuje jego rewizji. Wątpliwości o postępach integracji nie pozostawiła von der Leyen, która w corocznym orędziu o stanie UE w ubiegłym tygodniu zapewniła wprost, że Ukraina będzie mieć „płynny dostęp” do jednolitego europejskiego rynku.