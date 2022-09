W pierwszej kolejności nad kandydaturami Truss i Sunaka głosowali posłowie i tutaj niewielką przewagę zdobył Sunak, zyskując 137 głosów poparcia przy 113 dla Truss. Były szef resortu finansów stopniowo zyskiwał poparcie partyjnego establishmentu, ale znacznie trudniejsze było przekonanie szerokiego grona torysów. Choć Partia Konserwatywna nie ujawniła dokładnie, ilu członków ugrupowania wzięło udział w głosowaniu, to według szacunków BBC było to ponad 160 tys. osób, czyli ok. 0,3 proc. całego elektoratu w Wielkiej Brytanii. Nowy premier będzie musiał się zmierzyć także z oporem wśród samych torysów, spośród których aż 14 tys. podpisało petycję z żądaniem przywrócenia na stanowisko Borisa Johnsona. Truss mimo złej passy ustępującego premiera nigdy nie opuściła jego rządu, pozostając na stanowisku szefowej resortu dyplomacji również w trakcie wyborów partyjnych. Sunak z kolei w ramach sprzeciwu wobec byłego premiera i skandali z jego udziałem ustąpił.