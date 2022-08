Do pierwszych wczorajszych wybuchów doszło o 6.15 miejscowego czasu we wsi Majśke nieopodal Dżankoju, w północnej, stepowej części Krymu. Ogień strawił magazyny z amunicją, położone nieopodal linii kolejowej łączącej półwysep z zapleczem frontu w okupowanej części obwodu chersońskiego. Rosjanie wstrzymali ruch kolejowy na tej trasie. Eksplozje trwały jakiś czas; okupacyjne władze Krymu nakazały ewakuację 2 tys. mieszkańców z pięciokilometrowej strefy zagrożenia. Ukraińcy twierdzą, że w tym miejscu znajdowały się też zestawy artyleryjskie, które miały zostać przerzucone do obwodów chersońskiego i zaporoskiego w przededniu Dnia Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia, by wzmóc ostrzał miast, zwłaszcza Mikołajowa. Szef rosyjskiej administracji półwyspu Siergiej Aksionow mówił, że w wyniku eksplozji dwie osoby odniosły obrażenia. Państwowa agencja TASS podała, że doszło do niej na terenie dawnego gospodarstwa rolnego, gdzie umiejscowiono tymczasowy skład amunicji.