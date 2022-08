Wśród 27 samolotów ChRL, które naruszyły tego dnia od południowego zachodu ADIZ, znalazło się sześć myśliwców Shenyang J-16, pięć Shenyang J-11 oraz 16 myśliwców rosyjskiej produkcji Su-30.

Jak podkreślono w oświadczeniu resortu obrony w Tajpej, w odpowiedzi strona tajwańska wysłała samoloty bojowe, by monitorowały sytuację. Włączone zostały systemy obrony przeciwrakietowej, wysłano również ostrzeżenia radiowe.

W Tajpej w środę zakończyła się 19-godzinna wizyta Nancy Pelosi. We wtorek, w dniu jej lądowania na Tajwanie, do ADIZ wtargnęło 21 samolotów chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Od czwartku do niedzieli, w sześciu miejscach oddalonych zaledwie 20 km od wybrzeży Tajwanu, zaplanowane są ćwiczenia armii ChRL. Tajwańskie władze skrytykowały postępowanie Chin, nazywając je „prowokacją” i poinformowały, że planują w sposób skoordynowany zmienić trasy przelotów samolotów i trasy statków, by uniknęły one kontaktu z wrogim wojskiem.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska (PAP)

