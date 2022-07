W poniedziałek rozpoczęło się stopniowe wyłączanie gazociągu Nord Stream 1, którym rosyjski gaz płynie do Niemiec. Od godz. 6 rano przepływ gazu jest zmniejszany w celu przeprowadzenia zapowiadanych od dawna prac konserwacyjnych - powiedział agencji dpa rzecznik spółki Nord Stream AG.

Reklama

Jak przekazała spółka eksploatacyjna, prace remontowe potrwają do 21 lipca. W ciągu tych 10 dni gaz nie będzie przesyłany rurociągiem do Niemiec.

Niemcy obawiają się, że prace serwisowe mogą stać się pretekstem do dalszego zmniejszenia przez Rosję dostaw gazu lub całkowitego ich wstrzymania. W weekend poinformowano, że Kanada zwróci Niemcom serwisowaną u siebie turbinę dla gazociągu Nord Stream 1, czyniąc w ten sposób wyjątek od nałożonych wcześniej na Rosję sankcji.

Reklama

W holenderskim hubie TTF ceny gazu ziemnego w poniedziałek mocno spadają. Dostawy w sierpniu tanieją o 7 proc., do 163 euro za MW. Natomiast kontrakty z dostawą we wrześniu zniżkują o 6,5 proc., do 165 euro za MW.(PAP)

kmz/ mk/