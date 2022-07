– Ceny rosną każdego dnia. Spada tylko poziom naszego zdrowia psychicznego – mówi 27-letni Fajsal, pracownik sklepu z elektroniką. Sam boi się emigracji. Podróż do Europy jest obarczona zbyt dużym ryzykiem. Najpopularniejszą wśród Libańczyków trasą pozostaje szlak śródziemnomorski w kierunku Cypru lub Grecji. Część łodzi jest zatrzymywana przez tutejsze wojsko, które przejmuje niedoszłych emigrantów. Żołnierze stosują wobec nich coraz bardziej drastyczne metody. W kwietniu u wybrzeży Trypolisu wywróciła się łódź przewożąca ponad 60 osób, skazując na śmierć siedem z nich. Ocaleni twierdzą, że statek libańskiej marynarki celowo wbił się w ponton, by uniemożliwić ucieczkę. Do tego dochodzą push-backi ze strony Unii Europejskiej. Z zebranych przez Light house Reports danych wynika, że w pierwszych miesiącach 2022 r. w położonym na granicy z Turcją regionie Ewros Grecy mieli wypchnąć ponad 40 tys. osób. Jak pisze „The Guardian”, grecka policja werbuje do pomocy osoby ubiegające się o azyl, po czym zmusza je do współudziału w brutalnych operacjach wyrzucania z kraju pozostałych migrantów.