Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska została objęta regulacjami unijnymi dotyczącymi prawa konkurencji. Dlatego aktualnie istnieją dwa, spójne ze sobą systemy prawa antymonopolowego – na poziomie krajowym i unijnym – w ramach których określone kompetencje posiada Komisja Europejska oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie istnieją przepisy regulujące podział kompetencji pomiędzy powyższymi organami. W ramach „soft law” tworzonego przez Komisję, wskazuje się, że „krajowy organ ochrony konkurencji działający samodzielnie jest z reguły właściwy do rozpatrywania takich porozumień i praktyk, które istotnie wpływają na konkurencję głównie na terytorium kraju, w którym działa a Komisja jest instytucją właściwą szczególnie wówczas, gdy jedno lub kilka porozumień lub praktyk, w tym sieć podobnych umów lub praktyk, wpływa na konkurencję w więcej niż trzech państwach członkowskich” (Zawiadomienie Komisji w sprawie współpracy w ramach sieci organów ochrony konkurencji). Reasumując, głównym determinantem w zakresie wyboru właściwego organu do rozpoznania sprawy powinien być zasięg terytorialny naruszenia.

Mając na uwadze powyższe zasady, przedsiębiorca , który w swojej działalności natyka się na praktyki ograniczające konkurencję występujące na rynkach co najmniej czterech państw członkowskich, powinien się z tym zwrócić bezpośrednio do Komisji Europejskiej.

Procedura skargowa jest uregulowana przepisami i przyznaje stronie skarżącej stosunkowo daleko idące uprawnienia. Przede wszystkim na skutek wniesienia formalnej skargi Komisja musi ją przeanalizować i wydać decyzję. Od powyższej decyzji służy odwołanie do Sądu Unii Europejskiej (SUE), a następnie do Trybunału Sprawiedliwości.

Art. 7 Rozporządzenia Komisji nr 773/2004 regulujący kwestię odrzucania skarg wskazuje jedynie, że „w przypadku, gdy Komisja uzna, że w oparciu o informacje znajdujące się w jej posiadaniu nie istnieją dostateczne podstawy do działań w sprawie wniosku, … Komisja odrzuca wniosek w drodze decyzji”. Początkowo przesłankami, które warunkowały odrzucenie skarg przez Komisję, były brak uzasadnienia skargi rozumiany jako niespełnienie minimalnych standardów dowodowych czy też materiał dowodowy nie wskazujący na istnienie naruszenia. Jednak z upływem lat coraz bardziej widoczna staje się tendencja do odrzucania spraw z uwagi na brak interesu UE w rozpoznaniu co jest równoznaczne z przyznaniem sprawie niskiego priorytetu.

Przedmiotowa przesłanka nie jest uregulowana przepisami a wykształciła się na gruncie orzecznictwa TSUE. Zgodnie z nim „Komisja jest uprawniona do przyznania różnych priorytetów złożonym do niej skargom” (wyrok z 4.03.1999 r., Ufex i in./Komisja, C-119/97 P, EU:C:1999:116, pkt 88); „nie ma obowiązku rozstrzygać kwestii wystąpienia naruszenia bądź braku takiego naruszenia, nie może być zobowiązana do wszczęcia dochodzenia” (wyrok z 18.09.1992 r., Automec/Komisja, T-24/90, EU:T:1992:97, pkt 76); „może nie tylko określić kolejność, w jakiej skargi będą rozpoznawane, ale także odrzucić skargę z uwagi na brak wystarczającego interesu Unii w dalszym prowadzeniu badania sprawy” (wyroki: z 24.01.1995 r., Tremblay i in./Komisja, T-5/93, EU:T:1995:12, pkt 60; z 14.02.2001 r., Sodima/Komisja, T-62/99, EU:T:2001:53, pkt 36). W odniesieniu zaś do swojej funkcji kontrolnej TSUE stoi na stanowisku, że „sprawowana przez sąd Unii kontrola nie może prowadzić do zastąpienia dokonanej przez Komisję oceny interesu Unii oceną sądu Unii” (wyrok z 16.01.2008 r., Scippacercola i Terezakis/Komisja, T 306/05, niepubl., EU:T:2008:9, pkt 97).