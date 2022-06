Przyczyny rozwoju prawicowego ekstremizmu wyjaśnia Dirk Baier, szef Instytutu ds. Przestępczości i Zapobiegania Przestępczości na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Zurychu (ZHAW). Podkreśla on, że środowiska prawicowe w Szwajcarii stają się coraz aktywniejsze. Szczególnie aktywne są osoby młode, prowadzące akcje w internecie, planujące działania przyciągające uwagę – takie jak próba zakłócenia Pride Zurich przez zorganizowaną grupę ekstremistów w ostatni w weekend.

„Wydarzenia te pokazują, że nie należy lekceważyć prawicowego ekstremizmu w Szwajcarii” – zaznacza ekspert. „Środowisko to staje się coraz młodsze i coraz bardziej widoczne. Te dwie rzeczy się wiążą, bowiem młodzi ludzie są bardziej niecierpliwi i chętniej wdrażają pomysły w życie. Z pewnością więc jest to powód do niepokoju, szczególnie w porównaniu z Niemcami, gdzie w ostatnich latach prawicowy ekstremizm wielokrotnie wiązał się ze śmiertelną przemocą. Na tym tle środowisko szwajcarskie jest mniej ekstremalne i mniej brutalne” – dodaje Baier.

Uczestnikami wielu ekstremistycznych incydentów na terenie Szwajcarii są Niemcy. „Niestety, Szwajcaria jest miejscem spotkań prawicowych ekstremistów z Niemiec” – przyznaje Baier. Podkreśla, że osoby ze środowisk ekstremistycznych są „dobrze powiązane na arenie międzynarodowej” i dlatego ich spotkania są organizowane także „ponad granicami państw”.

„Nawiązywanie kontaktów odbywa się za pośrednictwem pojedynczych osób, na przykład - młodych prawicowych ekstremistów, którzy wyemigrowali z Niemiec do Szwajcarii. Ponadto na spotkaniach wciąż odbywa się networking, co mogliśmy zaobserwować w ostatni weekend” – wyjaśnia ekspert.

Jak przyznaje, ekstremistów do Szwajcarii może przyciągać fakt, że „kodeks karny dotyczący rasizmu jest bardziej liberalny w porównaniu z innymi krajami”. „Nie licząc używania nazistowskich symboli, prawo dotyczące broni w Szwajcarii jest bardziej liberalne, niż w Niemczech” – dodaje Baier. Jednak jego zdaniem zaostrzenie prawa nie spowodowałoby zmniejszenia liczby spotkań prawicowych ekstremistów.

„Uważam, że najważniejsze jest ciągłe uwidacznianie działań ekstremistycznych w Szwajcarii, aby rozwijanie ich stało się mniej atrakcyjne” – przekonuje Baier. (PAP)