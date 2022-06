Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował we wtorek, że w obwodzie lwowskim doszło do eksplozji i według wstępnych danych zadziałała obrona przeciwlotnicza. Zaapelował do mieszkańców, by pozostali w schronach.

"W obwodzie lwowskim słychać wybuchy. Według wstępnych danych obrona przeciwlotnicza działa. We Lwowie na razie cicho. Pozostawajcie w schronach!" - napisał Sadowy na komunikatorze Telegram. Portal Suspilne poinformował wcześniej o doniesieniach o wybuchach w obwodzie lwowskim i drugim regionie na Ukrainie zachodniej - obwodzie tarnopolskim. Portal poinformował, że oczekiwane są oficjalne komunikaty na ten temat. (PAP)