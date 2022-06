Prywatne firmy wojskowe finansowane przez powiązanego z Kremlem oligarchę Jewgienija Prigożyna – zainspirowane doświadczeniami w skutecznym omijaniu sankcji przez służby specjalne RPA z czasów apartheidu (CCB, Burgerlike Samewerkingsburo) – budują dla Rosji alternatywny system pozyskiwania dużych sum pieniędzy poprzez wydobycie surowców w państwach afrykańskich. Jeszcze przed inwazją na Ukrainę Grupa Wagnera wchodziła w układy z satrapami w Republice Środkowoafrykańskiej i Mali. W zamian za ich ochronę, szkolenie sił bezpieczeństwa oraz walkę z rebeliantami lub dżihadystami firma dostawała koncesje na eksploatowanie bogatych zasobów naturalnych tych fantomowych państw – m.in. złota, diamentów czy kwarcu. Ten pomysł przeniesiono jednak na znacznie wyższy poziom, a po nałożeniu na Rosję sankcji przez UE i USA przyśpieszono jego realizację. Jak podaje Dossier Center założone przez byłego oligarchę i byłego właściciela Jukosu – Michaiła Chodorkowskiego, i jak pisze „New York Times”, w Sudanie wagnerowcy zdobyli koncesje na wydobycie złota, którego wartość szacuje się na 130 mld. dol. To suma porównywalna do kwoty przeznaczonej przez UE na pierwszy program pomocowy dla Grecji, który miał uratować ją przed bankructwem. Dodatkowo Rosjanie mają zgodę Chartumu na zbudowanie bazy nad Morzem Czerwonym w 300-tysięcznym Port Sudan, co pozwoli im kontrolować szlaki, którymi do Europy płyną tankowce i gazowce z rejonu Zatoki Perskiej. Ma to ogromne znaczenie w sytuacji odcięcia się UE od rosyjskich surowców. Jeśli dołożyć do tego sprzedaż Afryce ukradzionego w Ukrainie zboża – o czym informuje administracja prezydenta USA Joego Bidena – „Projekt Kontynent”, jak określa go Kreml – może pozwolić Rosji na złagodzenie skutków sankcji.