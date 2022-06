Postawa Japonii to kolejny sygnał świadczący o tym, że inwazja Rosji na Ukrainę, która w założeniu Kremla miała odsunąć Sojusz od Moskwy, działa odwrotnie. Już w połowie maja Finlandia i Szwecja oficjalnie złożyły wnioski akcesyjne do NATO. To jest olbrzymia zmiana. Przed 24 lutego tylko 20 proc. Finów chciało przystąpienia do Sojuszu. - Teraz chce tego większość. Z Rosją jesteśmy sąsiadami, mamy 1340 km wspólnej granicy. I choć nie czujemy się militarnie zagrożeni, to wielu Finów uznało, że to, co dzieje się w Ukrainie, może stać się również w naszym kraju - tłumaczył na naszych łamach Juha Ottman, ambasador Finlandii w Polsce. I choć Turcja wyraziła swoje wątpliwości odnośnie do nowych członków, to prawdopodobnie w ciągu kilku, kilkunastu miesięcy oba te kraje - które na razie są partnerami Sojuszu - wejdą w struktury NATO.