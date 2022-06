Alaksandr Łukaszenka zaproponował sekretarzowi generalnemu ONZ António Guterresowi zorganizowanie tranzytu ukraińskiego zboża przez terytorium Białorusi. Równocześnie - wbrew wcześniejszym zapewnieniom podczas rozmowy telefonicznej z Olafem Scholzem i Emmanuelem Macronem - Władimir Putin militaryzuje Wyspę Węży na Morzu Czarnym, rozmieszczając tam zestawy rakietowe SA 15 i SA-22 do ochrony floty rosyjskiej. Efektem będzie wzmocnienie blokady portów w Odessie i Czarnomorsku, a nie dążenie do jej zniesienia. To przez te dwa miasta była eksportowana ukraińska produkcja rolna. I to o nich rozmawiała tydzień temu „telefoniczna trojka” Scholz-Macron-Putin. Odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego to główna przyczyna nadciągającego kryzysu żywnościowego, który może z kolei wywołać nową falę migracji i niepokoje na świecie.