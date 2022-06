Rozmawiamy, opierając się na informacjach ze źródeł zagranicznych. Izrael od czasu do czasu podejmuje działania na terytorium Syrii, ale tylko przeciwko celom, które zagrażają bezpieczeństwu naszego państwa. Zakładam, że ta polityka będzie kontynuowana. Jeśli chodzi o Liban, to w zeszłym tygodniu opublikowano informacje, z których wynika, że jeśli Hezbollah wystrzeli rakiety przeciwko Izraelowi, to my całkowicie zniszczymy to państwo. Tak długo, jak nie będzie sposobu na rozróżnienie między Libańczykami a członkami Hezbollahu, którzy mieszkają w ich domach i wsiach, Izrael nie będzie atakował tylko celów rebeliantów, jak to miało miejsce podczas ostatnich wojen między Izraelem a Libanem. Zaatakuje także cele infrastrukturalne, co zrujnuje całe państwo i cofnie je o kilkadziesiąt lat wstecz.