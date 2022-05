Tedros Adhanom Ghebreyesus został ponownie wybrany na szefa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - poinformowało we wtorek Światowe Zgromadzenie Zdrowia - najwyższy organ decyzyjny WHO. Wybór był formalnością, ponieważ Tedros był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach pogratulował Tedrosowi na Twitterze i napisał, że w pełni zasłużył on na "spektakularny wynik głosowania"; dotychczasowy szef WHO otrzymał 155 na 160 głosów. Reklama Niemcy przejęły niedawno od USA funkcję głównego donatora WHO - przypomina Reuters. Tedros, który rozpocznie teraz drugą, pięcioletnią kadencję na czele WHO, jest byłym ministrem zdrowia Etiopii; zarządzał Organizacją przez cały okres trwania pandemii koronawirusa.