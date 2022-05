Wczoraj obok nowej umowy pojawił się projekt ustawy o statusie i pomocy dla obywateli polskich w Ukrainie, podobny do przyjętego wcześniej przez Sejm RP w sprawie Ukraińców. Wołodymyr Zełenski powiedział to podczas przemówienia w Radzie Najwyższej z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy. – Chciałbym podziękować polskiemu Sejmowi za niedawno uchwaloną ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. To bezprecedensowa decyzja, zgodnie z którą nasi obywatele, którzy zostali zmuszeni do przeniesienia się do Polski z powodu rosyjskiej agresji, otrzymają niemal takie same prawa i możliwości jak obywatele polscy. Legalny pobyt, zatrudnienie, szkolenia, opieka medyczna i ubezpieczenie społeczne. To wielki krok i gest wielkoduszności, do którego zdolny jest tylko wielki przyjaciel Ukrainy. I ten krok nie pozostanie jednostronny. W najbliższej przyszłości przedstawię Radzie Najwyższej Ukrainy podobny projekt – projekt lustrzany – powiedział Zełenski. – Te prawa mają wielkie znaczenie symboliczne, które pokazuje, że Ukraińcy i Polacy są sobie równi. I jestem przekonany, że ukraiński parlament poprze tę ustawę – szybko i zdecydowaną większością głosów – podkreślił prezydent.