Ana Pisonero, rzeczniczka KE odpowiedzialna za politykę rozszerzenia, w rozmowie z DGP zapewniła, że stanowisko Komisji wobec Macedonii Północnej jest bardzo jasne, a sam kraj zasługuje na to, żeby znaleźć się w UE. Bruksela jest bowiem zadowolona z postępów, jakie Skopje zrobiło w minionych miesiącach. - Oczekujemy zatem oficjalnego rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych wraz z jak najszybszym odbyciem pierwszej konferencji międzyrządowej, jeszcze podczas prezydencji francuskiej, do końca czerwca - powiedziała DGP Pisonero. Dodała jednak, że brakującym ogniwem wciąż jest porozumienie się Macedonii Północnej z Bułgarią. Niepokoi to szczególnie Tiranę, wobec której żadne z 27 państw członkowskich nie widzi przeciwwskazań do przyjęcia do UE. Choć premier Albanii Edi Rama zasugerował ostatnio, jakoby mogło dojść do rozdzielenia ścieżki akcesji jego kraju ze ścieżką Macedonii Północnej, to Bruksela zapewnia, że obie akcesje będą w dalszym ciągu prowadzone jednocześnie.