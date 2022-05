Reklama

Zgodnie z nim osoby ewakuowane z Azowstalu miałyby zostać przewiezione drogą morską do miasta Berdiańsk, również nad Morzem Azowskim. Stamtąd turecki statek zabrałby je do Stambułu.

"Gdybyśmy mogli, chętnie byśmy to zrobili. Jesteśmy gotowi. Prawdę mówiąc, nasz statek jest gotów do wyruszenia w drogę i przewiezienia rannych żołnierzy i cywilów do Turcji" - powiedział Kalin.

Jak dodał, turecki plan został przedstawiony prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu dwa tygodnie temu.

Mariupol znajduje się w rękach rosyjskich, jednak setki ukraińskich żołnierzy dalej broni się w zakładach metalurgicznych Azowstal. Część cywilów, która tam się ukrywała, została ewakuowana w maju dzięki współpracy ukraińskiego rządu z ONZ. Rosja nie zezwoliła dotąd na ewakuację rannych żołnierzy.(PAP)

kjm/ akl/