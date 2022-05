W nagraniu zamieszczonym na profilu charkowskiej administracji obwodowej na Facebooku Syniehubow potwierdził sukcesy ukraińskich sił, wypierających wojska najeźdźcy w kierunku granicy z Rosją. "Wyzwolenie w środę miejscowości Pytomnyk, leżącej około 20 km na północ od Charkowa, ma duże znaczenie, ponieważ umożliwia kontynuowanie naszej ofensywy" - ocenił szef regionalnych władz.

Według Syniehubowa najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie na kierunku iziumskim w południowo-wschodniej części obwodu. "Wróg ciągle próbuje się tam przebić przez nasze pozycje, żeby stworzyć sobie korytarz do ataku na obwody ługański i doniecki. Trzeba podkreślić, że gdyby mu się to udało, to mógłby nacierać stamtąd również na obwód charkowski (tereny znajdujące się pod kontrolą strony ukraińskiej - PAP). Nasze wojska walczą jednak skutecznie, powstrzymują przeciwnika i przeprowadzają kontrataki" - relacjonował gubernator.

Szef regionalnych władz poinformował, że w Charkowie jest obecnie spokojnie, a ostrzały w mieście ustały, lecz należy wstrzymać się z powrotem do miejscowości, które zostały ostatnio wyzwolone (głównie do wsi leżących na północ od Charkowa, w kierunku granicy z Rosją - PAP). "Na linii frontu wróg ostrzeliwuje cywilne autokary i samochody, pozostawia też miny i inne ładunki wybuchowe. Nie jest bezpiecznie" - podkreślił Syniehubow.

W czwartek rano gubernator przekazał na Telegramie doniesienia potwierdzające te oceny. W mieście Derhacze, około 10 km na północny zachód od Charkowa, jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego.

W środowym wystąpieniu polityk poinformował również o trudnej sytuacji cywilów na terenach, które wciąż znajdują się pod rosyjską okupacją. "Najeźdźcy splądrowali zakład przemysłowy w Wołczańsku i przekształcili go w więzienie. Urządzili tam prawdziwy obóz koncentracyjny, gdzie ludzie są poddawani torturom i zmuszani do kolaboracji. W tym samym mieście Rosjanie świętowali 9 maja Dzień Zwycięstwa, ale mieszkańcy nie są podatni na wrogą propagandę i takie przedsięwzięcia nie cieszą się ich poparciem. Mamy też wieści z kierunku iziumskiego, gdzie wróg próbuje mobilizować Ukraińców do służby w rosyjskiej armii" - powiedział gubernator.

We wtorek dziennikarz niemieckiego dziennika Bild Julian Roepcke poinformował na Twitterze, że siły ukraińskiej kontrofensywy mogły już dotrzeć nawet do Ternowej, położonej przy granicy z Rosją, w odległości około 40 km na północny wschód od Charkowa. "Te wieści nie zostały jeszcze przekazane przez sztab generalny, ale pochodzą od wysokiego rangą urzędnika w Kijowie i jednego z uczestników walk w terenie" - napisał Roepcke. (PAP)