Automatyczne zajęcie się wetowaną sprawą przez ZO nie będzie jednak oznaczało unieważnienia weta. Każde z państw będzie mogło wypowiedzieć się na temat zagadnienia, ocenić argumentację państwa, które ze swojego prawa skorzystało, ale Zgromadzenie Ogólne nie otrzyma na mocy tej reformy uprawnień do odrzucania weta jakąkolwiek większością głosów. – Zmiana przegłosowana we wtorek przez Zgromadzenie Ogólne nie jest poważną reformą Rady Bezpieczeństwa. Liechtenstein, który wystąpił z tą inicjatywą, deklaruje, że chciał ją zgłosić już w 2020 r., ale uniemożliwiła to pandemia. Sama inicjatywa nie zmierza do ograniczenia prawa weta, tylko ma na celu poddanie tego weta ocenie przez każde ze 193 państw członkowskich. Jest to jednak krok w dobrym kierunku. Może choćby zwiększać presję dyplomatyczną na państwa korzystające z weta – stwierdza analityk PISM.