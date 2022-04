Rosjanie chcą obejść zobowiązania międzynarodowe poprzez podpisanie umów z uznanymi przez Moskwę w przededniu inwazji samozwańczymi Doniecką i Ługańską Republikami Ludowymi (DRL/ŁRL). Uzyskano już „zasadniczą zgodę głów republik”, a 10 marca podczas spotkania w obwodzie woroneskim Lwowa-Biełowa podpisała protokoły o pogłębieniu współpracy z pełnomocniczkami ds. praw dziecka obu parapaństw. Rosyjski resort oświaty opiniuje już formalne umowy z DRL i ŁRL, a – jak powiedziała pełnomocniczka – do Dumy trafił projekt ustawy upraszczającej procedury adopcyjne, choć na stronie parlamentu na razie nie został on opublikowany.

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa twierdzi, że Lwowa-Biełowa działa na osobiste polecenie Putina. Pełnomocniczka przyznała w Krasnogorsku, że rozmawiała na ten temat z prezydentem. – Jest ważne, byśmy zdołali nie tylko umieścić je w rodzinach, lecz także rehabilitować, zadbać o ich wypoczynek , znaleźć krewnych, zrobić wszystko, by życie tych dzieci było maksymalnie komfortowe – mówiła urzędniczka, która sama wychowuje 17 adoptowanych i pięcioro własnych dzieci. Do jej urzędu wpłynęło już 800 wniosków od rodzin chcących adoptować dzieci z Ukrainy. Rosjanie przekonują, że chodzi wyłącznie o dzieci osierocone i pozbawione krewnych.

Władze ukraińskie podają, że wywózki nie ograniczają się do dzieci. Wołodymyr Zełenski powiedział w ubiegłotygodniowym wystąpieniu przed estońskim parlamentem, że deportacji do Rosji poddano ponad 500 tys. obywateli. Denisowa mówiła nawet o 800 tys. – Odbierają im dokumenty, próbują wywieźć do oddalonych regionów Rosji, na wszelkie sposoby przeszkadzają w próbach powrotu, rozłączają dzieci z rodzicami i chcą je oddawać do nielegalnej adopcji rosyjskim rodzinom – mówił prezydent. Brakuje niezależnego potwierdzenia podawanych liczb, choć Rosjanie zachęcali do wyjazdów na swoje terytorium m.in. z Mariupola, utrudniając jednocześnie działanie korytarzy humanitarnych prowadzących wgłąb Ukrainy. Rosja podaje, że na jej terytorium znalazło się w sumie 471 tys. uchodźców z Ukrainy. Tych liczb też nie da się zweryfikować.