Integracja z tymi trzema państwami nabrała tempa po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zaś Albania i Macedonia Północna konsekwentnie realizują zalecenia KE od kilkunastu lat. Potencjalnie zatem „27” może w perspektywie kilku lat stać się „32”. Dwa kraje bałkańskie dostały zielone światło od unijnych liderów w marcu 2020 r. Jednak droga do akcesji dla Skopje zaczęła się dokładnie 16 lat wcześniej, kiedy złożony został wniosek o członkostwo. Na opinię KE Macedonia czekała do listopada 2005 r., a w grudniu tego samego roku liderzy przyznali jej status państwa kandydującego. Przez kolejne lata Skopje prowadziło jednak spór z Atenami, który trwał aż do 2018 r. Osią sporu były kwestie historyczne, a do jego zaostrzenia doszło po budowie pomników Aleksandra Wielkiego w Macedonii i nazwaniu stołecznego lotniska jego imieniem.