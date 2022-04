Podczas swojej piątkowej wizyty w Kijowie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wręczyła prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu kwestionariusz, który ma być podstawą do dalszych rozmów akcesyjnych Kijowa. Zełenski złożył wniosek o członkostwo Ukrainy na początku wojny, a w ślad za nim poszli również przywódcy Gruzji i Mołdawii. Początkowo sceptyczne wobec rozszerzenia „27” kraje takie jak Holandia czy Belgia mówiły, że zaopiniowanie przez KE ukraińskiego wniosku może potrwać bardzo długo, a procedura akcesji zajmie wiele lat. Tymczasem szefowa Komisji zapewniła w Kijowie, że przygotowanie opinii nie będzie trwało – jak dotychczas – kilka lat, a „raczej kilka tygodni”. – Tu zaczyna się twoja droga do Unii Europejskiej. Będziemy do państwa dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – mówiła do Zełenskiego w Kijowie szefowa KE.