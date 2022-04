Mer Charkowa Ihor Terechow zapewnił we wtorek, że miasto jest dobrze przygotowane do obrony przed Rosjanami. Zwrócił się do mieszkańców z apelem, aby nie panikowali w obawie przed rosyjska ofensywą.

Reklama "Charków 24 lutego i Charków 5 kwietnia to dwa różne miasta pod względem zdolności obronnych. Charków to miasto dobrze uzbrojone i przygotowane do obrony" - powiedział Terechow w wideo zamieszczonym na Telegramie. Reklama Podkreślił, że Rosja przygotowywała się do zajęcia całej Ukrainy w ciągu trzech dni, a tymczasem rosyjskie siły musiały wycofać się z okolic Kijowa, Żytomierza, Sum i Czernihowa. "Nasze wojska wyzwoliły wiele miejscowości w kraju. Wrogie siły chcą siać panikę i demoralizować nas. My, mieszkańcy Charkowa, nie damy im takiej możliwości" - zapowiedział mer drugiego pod względem wielkości miasta na Ukrainie.