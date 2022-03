„Ukraina potrzebuje nowego sojuszu wojskowo-politycznego, jeśli już nie NATO. Zamiast tego rozmawiamy o oksymoronie: gwarancje mają być analogiczne do art. 5 traktatu waszyngtońskiego, ale zamiast natychmiastowej pomocy najpierw nastąpią trzydniowe konsultacje, a jeśli do niczego nie doprowadzą, to mają pomóc Ukrainie bronią i nawet zamknąć niebo. To się niczym nie różni od tego, co mamy dzisiaj: dostawy broni i zamknięcie nieba wedle uznania państw gwarantów. Chociaż jedna różnica jest: nie będziemy mogli umieścić na swoim terytorium żadnej bazy wojskowej, a podejrzewam, że i ćwiczeń z NATO zabronią” – napisała na Facebooku politolożka Marija Zołkina z Fundacji Demokratyczne Inicjatywy. „Jeśli ukraiński model neutralności zawierałby umowę, która na lata zacementuje stałą neutralność i niemożliwość nie tylko akcesji do NATO, ale i pełnowartościowej współpracy wojskowej z Sojuszem, to już lepszy byłby model szwedzki. Możliwość wejścia do NATO w ciągu jednej nocy” – dodała Alona Hetmanczuk, szefowa Centrum Nowa Europa.