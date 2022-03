Ukraiński resort zdrowia przekazał wczoraj szpitalom 590 zestawów Starlink służących do satelitarnej łączności internetowej. W ten sposób placówki medyczne nie zostaną odcięte od świata nawet w przypadku problemów z dostępem do łączności telefonicznej i mobilnej. To efekt współpracy władz w Kijowie z Elonem Muskiem i jego firmą SpaceX, nawiązanej od razu po rozpoczęciu inwazji. Równolegle służby państwowe z sukcesami walczą o utrzymanie łączności na terenie kraju.