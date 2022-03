Reklama

Jak przekazało Anonymous w tweecie, w ramach akcji wydrukowano dotąd ponad 100 tys. kopii oświadczeń nawołujących do niedawania wiary kremlowskiej wersji wojny na Ukrainie. "Obywatele Rosji, działajcie teraz, by powstrzymać terrorystów. Putin zabija tysiące ludzi na Ukrainie" - napisano.

W oświadczeniu, cytowanym przez amerykański portal International Business Times (IBT), podkreślono również, że w wojnie rozpętanej przez Władimira Putina chodzi o "granice i strach przed Zachodem", a nie o Ukrainę. Zauważono, że "kawałek papieru i atramentu to mała cena za krew niewinnych". Zachęcono również Rosjan, by walczyli o swoje "dziedzictwo i honor, by obalili skorumpowany system Putina, który kradnie z waszej kieszeni".

Rozmówca IBT, haker posługujący się na Twitterze pseudonimem DepaixPorteur, który brał udział w akcji, powiedział, że na zhakowanych urządzeniach wydrukowano również instrukcję instalacji darmowego oprogramowania Onion Router, dzięki któremu - wskazał - Rosjanie mogą uzyskać dostęp do "prawdziwych mediów" i obejść rosyjską cenzurę.(PAP)