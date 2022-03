To jedyne ryzyko. Atak z powietrza jest jedynym ryzykiem. Między innymi dlatego prosimy naszych zachodnich partnerów, by zamknęli nasze niebo. U nas też są ofiary wojny. Nasi kolejarze giną.

Zginęli w wyniku ostrzału z powietrza. Łyman - tam była najcięższa sytuacja. Ale pracujemy. Dla wszystkich w czasie ewakuacji ważne są dobra podstawowej potrzeby. To cud, że to wszystko jeszcze działa. Zdarza się, że pocisk nie wybuchnie. Ale celują w kolej. Każdego wieczoru nasze dworce są bombardowane.

Na początku było tak, że masa ludzi wywoziła swoich bliskich z niebezpiecznych terenów. Teraz ruch jest w drugą stronę. Ludzie jadą do Kijowa. Pokazaliśmy, że kolej i jej pracownicy są zdyscyplinowani mimo okoliczności. Wszyscy wiedzą, co robić. Jakiś czas temu nieopodal stojącego w polu pociągu spadł pocisk - nie było jasne, czy on wybuchł, czy nie. Nasi ludzie byli w stanie zbadać, co się stało. Pracujemy nawet w czasie wojny. Zatrudniamy wielu ludzi. Były nieliczne przypadki korupcji, ale one są dziś znane. Dziś każdy Ukrainiec wie, kto wziął sprawy w swoje ręce.