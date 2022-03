Mocno skoczyły ceny taksówek, zwłaszcza w przypadku kursów przez rzekę. Większość mostów nie działa, więc na wjazdach do pozostałych tworzą się ogromne korki. Działają nawet pojedyncze kawiarnie. – Ludzie przychodzą do nas, żeby przypomnieć sobie przedwojenne emocje. Potrzebują jakiejś namiastki życia społecznego. Obejmują się, cieszą na swój widok, rozmawiają. Szukają wysp bez wojny i negatywnych emocji. Ja po rozpoczęciu inwazji poszedłem do komisji uzupełnień, ale jako że nigdy nie służyłem, to mi odmówili, przynajmniej na razie. Dlatego wróciłem do kawiarni – mówi Hennadij, właściciel jednego z otwartych zakładów. W samym mieście zracjonalizowano sieć punktów kontrolnych. Metro kursuje, choć niektóre stacje są zamknięte.