Ostrzał z Iskanderów z terytorium Rosji regionu charkowskiego

Rosjanie kontynuują uderzenia w osiedla mieszkaniowe Charkowa, niszczą historyczne centrum - relacjonuje szef władz obwodowych. Ostrzeliwane są miasta Czuhujiw, Izium, Dergacze. "Dziś wróg uderzał m.in. systemami rakietowymi Iskander. Według informacji sztabu obrony atakowano z terytorium Rosji" - czytamy. "Wróg cynicznie atakuje infrastrukturę cywilną. Bądźcie uważni" - ostrzegł mieszkańców. Wezwał też ich do tego, by informowali policję o podejrzanych osobach czy przypadkach maruderstwa.

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk powiedziała, że wojska rosyjskie prowadziły ostrzały; tak było np. w obwodzie kijowskim, gdzie z powodu rozpoczętych działań ofensywnych autobusy ewakuacyjne nie dojechały do trzech wsi: Bohdaniwka, Nowobohdaniwka i Bobryk. Wicepremier dodała, że w miastach Popasna i Rubiżne w obwodzie ługańskim wojska rosyjskie prowokowały starcia, jednak mimo ostrzałów przeprowadzono ewakuację z obu miast.

"Na 10 korytarzy zadziałało dziś tylko siedem. Ogółem dzięki korytarzom humanitarnym udało się dzisiaj uratować prawie 4 tys. obywateli" - powiedziała Wereszczuk. W obwodzie kijowskim wywieziono 2028 osób z miejscowości: Hostomel, Nemiszajewe, Worzel, Dmytriwka, Peremoga. W obwodzie ługańskim 1780 osób zostało ewakuowanych z Siewierodoniecka, Popasnej, Kreminnej, Łysyczańska, Rubiżnego i Hirskego.

Wcześniej w poniedziałek poinformowano, że ponad 160 samochodów wyjechało korytarzem humanitarnym z Mariupola na południu Ukrainy. Wieczorem w poniedziałek władze obwodu zaporoskiego poinformowały na komunikatorze Telegram, że przybyli do tego regionu pierwsi uchodźcy z Mariupola.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przesłał do parlamentu projekt ustawy, która przedłuża stan wyjątkowy o kolejne 30 dni, od 24 marca - podał w poniedziałek Reuters, cytując informacje zamieszczone na stronach kancelarii prezydenta.

Zełenski ogłosił stan wyjątkowy w całym kraju 24 lutego, gdy Rosja zbrojnie zaatakowała Ukrainę.

Mer Melitopolu Iwan Fedorow, który został porwany przez Rosjan, jest prawdopodobnie w okupowanym przez nich Ługańsku, gdzie postawiono mu zarzuty o terroryzm - podała w poniedziałek wieczorem wojskowa administracja obwodu zaporoskiego, cytowana przez Ukrinform. W okupowanym przez Rosjan Melitopolu w obwodzie zaporoskim na Ukrainie p.o. mera została opozycyjna radna Hałyna Danylczenko, która zachęca mieszkańców, by „dostosowali się do nowej sytuacji”. Mer miasta Iwan Fedorow został w piątek zatrzymany i porwany przez Rosjan, a według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego „jest torturowany” i żąda się od niego, by publicznie uznał okupacyjne władze rosyjskie.

Portal Nexta podaje na Twitterze, że w Kijowie słychać we wtorek rano "liczne eksplozje", które rozpoczęły się około godz. 4.50 czasu lokalnego. Dwie ostatnie eksplozje słychać było w południowo-zachodniej części miasta. Nie jest jasne, czy rosyjskie pociski trafiły w jakieś cele, czy zostały zestrzelone przez obronę przeciwrakietową - pisze Nexta na Twitterze.

Portal Euromaidan Press podaje na Twitterze, załączając nagranie wideo z kanału Telegram, na którym widać płonący dom, że rakiety trafiły w budynki mieszkalne w centrum Kijowa. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tych informacji.

Podczas poniedziałkowej ewakuacji z Hostomla w obwodzie kijowskim zginęła kobieta, gdy kolumna z uchodźcami została ostrzelana przez Rosjan z moździerzy - podała we wtorek ukraińska policja. Dwóch mężczyzn zostało rannych w ostrzale. Policja poinformowała o tym na swoim profilu w komunikatorze Telegram.

Pierwsza kolumna, która wiozła ludzi z Hostomla przejechała bez problemów. "Do drugiej, złożonej m.in. z czterech autobusów, wojska rosyjskie prowadziły ogień moździerzowy. W jego następstwie ranny został kierowca jednego z autobusów" - podała policja. Pod ostrzał trafił też samochód osobowy i to w nim właśnie zginęła kobieta - poniosła śmierć na miejscu, a jej współpasażer został ranny.

Kolumna podążyła dalej i dotarła w bezpieczne miejsce - oświadczyła policja.