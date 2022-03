– Jest dla mnie ważne, jak będą żyli tam ludzie, którzy chcą być w składzie Ukrainy. Ciekawi mnie, co myślą ci, którzy postrzegają się jako obywatele Federacji Rosyjskiej. Powinniśmy o tym rozmawiać, podobnie jak o kompromisach w sprawie Krymu. My nie możemy uznać, że Krym to terytorium Rosji. Myślę, że i FR będzie trudno przyznać, że to terytorium Ukrainy. Sądzę, że jesteśmy wystarczająco rozumni, aby decyzja w sprawie tych dwóch kwestii nie wywołała rewolucji wewnątrz społeczeństw, by z tej decyzji byli zadowoleni ludzie. I ci, którzy żyją na tych terytoriach, i ci, którzy żyją na Ukrainie – powiedział prezydent . Zełenski podkreślił, że Ukraińcy „nie są gotowi do kapitulacji ani ultimatów”. – Ale możemy dyskutować z Rosją o przyszłości Krymu i Donbasu – dodał.