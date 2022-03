Reklama

"Mam super dobre relacje z Andrzejem (Dudą, prezydentem RP - PAP). Codziennie rozmawiamy, to jeden z tych liderów, z którymi mam taki kontakt" - powiedział Zełenski.

Prezydent Duda regularnie prosi o informacje o naszych działaniach i o to, jak można nam pomóc - zaznaczył ukraiński prezydent.

Gdy dzwoni do mnie prezydent Duda, ja równolegle łączę się z naszymi wojskowymi, by lepiej koordynować polską pomoc - dodał, opowiadając o ostatniej ofercie Dudy, dotyczącej dostaw krwi dla rannych. To pokazuje nasze relacje, jak pracujemy - podkreślił ukraiński przywódca.

"To pokazuje, jak zmienił się świat, jak zmieniły się relacje dyplomatyczne. Ta bliskość to potęga" - powiedział Zełenski.

Jesteśmy przyjaciółmi, mamy bardzo duże wsparcie ze strony Polski - zaznaczył ukraiński prezydent.

Zełenski powiedział również, że chce negocjować bezpośrednio z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, gdyż jest to jedyny sposób na zatrzymanie wojny.

Zaapelował również o większe dostawy uzbrojenia dla walczącej z rosyjską inwazją Ukrainy.

