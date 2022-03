Reklama

Zbigniew Ziobro poinformował na konferencji prasowej we wtorek, że wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o powołanie Dariusza Barskiego na wakujące stanowisko prokuratora krajowego. Wcześniej stanowisko to pełnił Bogdan Święczkowski, który 16 lutego złożył ślubowanie i objął urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Ziobro zapowiedział również, że Barski obejmie bezpośredni nadzór nad wszystkimi działaniami związanymi z współpracą z ukraińskimi organami ścigania, także ws. wszczętego w poniedziałek śledztwa dotyczącego zbrodni wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, a także koordynacją powiązanych działań z prokuraturami państw sojuszniczych.

"Podejmujemy też inne działania. Zdecydowałem, że Fundusz Sprawiedliwości przeznaczy dodatkowe kwoty na wsparcie tych samorządów, które potrzebują dodatkowych pieniędzy na lekarstwa, żywność czy zaspokojenie innych podstawowych potrzeb związanych z uchodźcami; będziemy też podejmować inne działania" - zapowiedział także Ziobro.

Dotychczas prokuratorem krajowym, I zastępcą Prokuratora Generalnego był Bogdan Święczkowski, który został wybrany przez Sejm na sędzię Trybunału Konstytucyjnego.

Dariusz Barski pracował Prokuraturze Okręgowej i Apelacyjnej w Łodzi; w 2007 roku pełnił funkcję zastępcy prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Od tego roku do likwidacji Prokuratury Krajowej w 2010 roku pełnił również funkcję prokuratora krajowego, a po jej likwidacji przeszedł w stan spoczynku. W wyborach parlamentarnych 2011 roku uzyskał mandat z list PiS, nie objął jednak mandatu, gdyż odmówił zrzeczenia się funkcji prokuratora, w konsekwencji czego marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna stwierdził wygaśnięcie mandatu. W 2015 i 2016 roku pełnił funkcję przedstawiciela prezydenta Andrzeja Dudy w Krajowej Radzie Prokuratury.(PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Mateusz Mikowski