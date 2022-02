W podobnej sytuacji znalazła się Ankara. Ukraina już w czwartek zwróciła się do Turcji, by zamknęła cieśniny Bosfor i Dardanele dla rosyjskich statków. Turcja dzieli na Morzu Czarnym granicę zarówno z Ukrainą, jak i Rosją, a na mocy konwencji z Montreux z 1936 r. sprawuje kontrolę nad cieśninami i może ograniczyć przepływ okrętów wojennych w czasie wojny. Zablokowanie dostępu rosyjskiej floty do Morza Czarnego byłoby ciosem dla zdolności Putina do wspierania swoich wojsk w Ukrainie.