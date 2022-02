Reklama

"Unia Europejska w najostrzejszych słowach potępia niesprowokowaną inwazję sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Potępiamy również zaangażowanie Białorusi w tę agresję na Ukrainę i wzywamy ją do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych. Domagamy się od prezydenta Putina natychmiastowego zaprzestania działań militarnych Rosji i bezwarunkowego wycofania wszystkich sił i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za ten akt agresji i wszelkie zniszczenia i utratę życia, jakie spowoduje. Zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za swoje czyny" - zapowiedziała UE.

Przypomniała, że atak Rosji na Ukrainę jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego i podstawowych zasad, na których zbudowany jest międzynarodowy ład oparty na zasadach.

"UE od samego początku i na najwyższym szczeblu politycznym dała jasno do zrozumienia, że jakakolwiek dalsza agresja militarna na Ukrainę będzie miała ogromne konsekwencje i poważne koszty. Reakcja UE będzie zatem obejmować zarówno sektorowe, jak i indywidualne środki ograniczające w pełni skoordynowane z naszymi partnerami transatlantyckimi. (...) Rosja nie powinna mieć wątpliwości, że UE pozostanie zdecydowanie zjednoczona, podejmując kolejne kroki w ścisłej współpracy z partnerami" - poinformowała Wspólnota.

UE wezwała też społeczność międzynarodową, aby zażądała od Rosji natychmiastowego zakończenia agresji, która zagraża międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu w skali globalnej.

"Wzywamy Rosję do pełnego przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz do zapewnienia bezpiecznego i nieograniczonego dostępu i pomocy humanitarnej wszystkim potrzebującym. Wzywamy również Rosję do zapewnienia bezpieczeństwa Specjalnej Misji Monitorującej OBWE. UE potwierdza swoje niezachwiane poparcie i zaangażowanie na rzecz niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych na szczeblu międzynarodowym" - podkreśliła Wspólnota.

Artur Ciechanowicz (PAP)