Podczas wczorajszej konferencji prasowej w Pałacu Maryńskim w Kijowie prezydent Andrzej Duda przekonywał, że wraz z eskalacją sytuacji na Ukrainie władze w Warszawie będą rekomendowały wprowadzenie ograniczeń wizowych dla obywateli Rosji.

- Trudno zrozumieć, dlaczego władze Rosji działają w taki sposób, aby wrócić do porządku, w którym możliwości podróżowania po świecie po prostu były zamknięte - odpowiedział prezydent na pytanie DGP. - Będę to robił z przykrością, opowiadając się za sankcjami, które zablokują możliwość podróżowania np. obywatelom Rosji, ale jeżeli prezydent Putin będzie dalej postępował w taki sposób, będzie łamał prawo między narodowe, to te daleko idące kroki będą konieczne - dodał. Wcześniej nieoficjalnie usłyszeliśmy, że Polska wniesie na forum międzynarodowe kwestię swobody podróżowania pewnych kategorii Rosjan.