Rozpoczynający się tydzień będzie wyjątkowo intensywny dla europejskich dyplomatów. Zażegnać konflikt wokół Ukrainy w trakcie wyjazdów do Kijowa i Moskwy będzie próbować najpierw prezydent Francji Emmanuel Macron (poniedziałek i wtorek), a tydzień po nim kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Europa odświeży także wielostronne platformy. We wtorek dojdzie w Berlinie do spotkania prezydentów Trójkąta Weimarskiego (Francja, Niemcy, Polska), a w czwartek rozmowy będą się toczyć w formacie normandzkim (Francja, Niemcy, Rosja, Ukraina).