Wiele wskazuje na to, że wkrótce dojdzie do resetu w relacjach izraelsko-tureckich. Na zaproszenie Recepa Tayyipa Erdoğana na początku lutego wizytę w Ankarze złożyć ma prezydent Izraela Jicchak Herzog. Będzie to pierwsza od lat wizyta izraelskiego urzędnika wysokiego szczebla w Turcji. Ostatnio Ankarę odwiedził w 2007 r. były minister spraw zagranicznych i prezydent Szimon Peres. – To spotkanie może otworzyć nowy rozdział w stosunkach między Turcją a Izraelem – powiedział Erdoğan w wywiadzie dla tureckiego kanału NTV.