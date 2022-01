Wyraźnie mniejszą akceptacją ankietowanych cieszą się dwie kolejne opcje pomocy. Pierwsza z nich zakłada przyjęcie ewentualnych uchodźców z Ukrainy. Na taki wariant wskazuje 26 proc. respondentów. To zastanawiająco niski odsetek, wziąwszy pod uwagę, że już dziś w Polsce przebywa (głównie w celach zarobkowych) ponad milion Ukraińców. – Zaskakujące, że jesteśmy tak mało otwarci na napływ nowych obywateli Ukrainy. Ryzyko konfliktu zbrojnego to osobna kwestia, ale w dobie wysokiej inflacji potrzebujemy rąk do pracy, w najbliższych latach luka może wynosić około miliona pracowników – komentuje nasz rozmówca z rządu. Szczegółowe wyniki pokazują, że najmniejsza gotowość do przyjęcia uchodźców jest wśród wyborców PiS i Konfederacji – odpowiednio 12 i 14 proc.