Brytyjska minister handlu międzynarodowego Anne-Marie Trevelyan i jej indyjski odpowiednik Piyush Goyal oświadczyli, że ich celem jest podpisanie umowy do końca roku, choć możliwe jest, że wcześniej, w ciągu kilku miesięcy, zawarte zostanie częściowe porozumienie.

Dla Wielkiej Brytanii, wobec braku postępu w rozmowach na temat umowy o wolnym handlu z USA, wynegocjowanie takiego porozumienia z Indiami stało się obecnie priorytetem. Szczególnie, że brytyjski rząd coraz bardziej przenosi swoje zainteresowanie w stronę Indo-Pacyfiku, a według prognoz, Indie do 2050 r. mają stać się trzecią największą gospodarką świata.

Zawarcie przez Londyn takiej umowy byłoby postrzegane jako duży sukces i wymierna korzyść z brexitu, bo chodzi o umowę która musi być wynegocjowana od początku, a nie jest jedynie przedłużeniem wcześniejszych umów, którymi była objęta jako członek Unii Europejskiej. Dodatkowo - UE umowę z Indiami próbuje wynegocjować od wielu lat, ale jak na razie bez powodzenia.

"Jest to okazja, którą musimy wykorzystać, aby na nadchodzące dziesięciolecia skierować nasze partnerstwo na tor wzajemnego dobrobytu" - powiedziała Trevelyan.

Wielka Brytania szacuje, że umowa może niemal podwoić jej eksport do Indii i zwiększyć całkowity handel między krajami o 28 miliardów funtów rocznie do 2035 roku. W 2019 r. wartość obrotów handlowych wynosiła 23 mld funtów. Rząd w Londynie liczy, że dzięki umowie brytyjskie firmy będą sprzedawać do Indii więcej produktów, ale także, że Indie staną się znaczącym nabywcą brytyjskich zielonych technologii oraz usług.

Indie chcą większych możliwości dla Hindusów do życia i pracy w Wielkiej Brytanii, zatem w ramach negocjacji mogą forsować złagodzenie przepisów i obniżenie opłat dla indyjskich studentów i specjalistów udających się do Wielkiej Brytanii. Jednak Goyal zapewnił, że nie będzie to warunkiem koniecznym do zawarcia umowy handlowej.

