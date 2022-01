Już teraz liczba pacjentów z COVID-19 w Stanach Zjednoczonych (130 tys.) sięgnęła poziomu nienotowanego od stycznia ub.r. We Francji ostatni raz tylu hospitalizowanych było w połowie maja, w Wielkiej Brytanii - w lutym. Brytyjski resort zdrowia zawarł wczoraj umowę z prywatnymi szpitalami, co zapewni dodatkowe łóżka na wypadek, gdyby liczba pacjentów wzrosła jeszcze bardziej. W Polsce wojewodowie mają do soboty przedstawić plany zwiększenia liczby łóżek na terenie swoich województw. Nasze Ministerstwo Zdrowia liczy, że uda się osiągnąć pułap 40 tys. Aby mieć jeszcze lepsze rozeznanie w sytuacji, chcemy również zwiększyć liczbę sekwencjonowanych próbek od pacjentów; na razie jest to ok. 2 tys. tygodniowo, ale wkrótce liczba ma zwiększyć się do 5 tys.