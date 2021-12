W lutym 2022 r. kończy się siedmioletnia kadencja prezydenta Sergio Mattarelli. Polityk zasygnalizował, że nie będzie ubiegać się o reelekcję. W kraju toczy się dyskusja, kto powinien go na tym stanowisku zastąpić. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się urzędującego premiera Mario Draghiego.

Były prezes Europejskiego Banku Centralnego został szefem rządu w marcu. Do polityki został wciągnięty przez Mattarellę. Prezydent powierzył mu zadanie utworzenia technokratycznego rządu po tym, jak upadła administracja kierowana przez Giuseppe Contego. Draghiemu udało się zbudować rząd jedności narodowej, który zgromadził poparcie szerokiego spektrum partii. Przez 10 miesięcy utrzymał też poparcie na poziomie ok. 60 proc.

W ubiegłym tygodniu premier stwierdził, że jego rząd osiągnął już większość postawionych sobie celów związanych z walką ze skutkami pandemii koronawirusa i przywróceniem wzrostu gospodarczego. Jego decyzje polityczne i reformy doprowadziły do tego, że Włochy zostały okrzyknięte przez magazyn „The Economist” państwem roku. Agencja Fitch Ratings podniosła ratingi Włoch, przewidując, że gospodarka będzie rosła dzięki wysokim wskaźnikom szczepień (państwo zaszczepiło już ponad 85 proc. osób powyżej 12. roku życia) i napływającym funduszom unijnym. Przez opinię publiczną słowa Draghiego zostały odebrane jako pierwszy sygnał, że mógłby być zainteresowany ubieganiem się o fotel prezydenta.

Przez Włochów uważany jest za dobrego kandydata. Ci obawiają się jednak, że przeprowadzka do pałacu prezydenckiego mogłaby podważyć wysiłki na rzecz dalszego wprowadzania reform niezbędnych do zabezpieczenia rat z unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii, którego są największym beneficjentem. Sam premier temu zaprzecza. – Stworzyliśmy warunki do kontynuowania naszych działań, niezależnie od tego, kto będzie rządził (krajem – red.) – komentował w trakcie konferencji prasowej.