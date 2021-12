Wczorajszy szczyt państw Trójkąta Lubelskiego w ukraińskich Karpatach miał przede wszystkim znaczenie wizerunkowe. Prezydenci Litwy, Polski i Ukrainy zebrali się, by wyrazić wzajemną solidarność wobec rosnącej agresywności Rosji w regionie oraz zagrożeń związanych z kryzysem na granicy unijno-białoruskiej. Szczyt zakończył się podpisaniem deklaracji, w której stwierdzono m.in. poparcie dla członkostwa Ukrainy w NATO i Unii Europejskiej. Moskwa żąda, by państwa zachodnie podpisały się pod zobowiązaniem, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Spotkanie zorganizowano w prezydenckiej rezydencji Syniohora w Starej Hucie w ukraińskich Karpatach. Kolejni ukraińscy prezydenci chętnie spędzają tu noce sylwestrowe. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił, że to symbol decentralizacji ukraińskiej dyplomacji. Podobne wydarzenia mają być częściej organizowane poza stolicą. W deklaracji podpisanej na zakończenie spotkania nawiązano do wspólnych korzeni i wartości płynących z historii polskiej Solidarności, litewskiego Sąjūdisu, ukraińskiej Rewolucji Godności lat 2013–2014 i walki Białorusinów o demokrację. – Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie energetycznym, odporności (na zagrożenia – red.), nielegalnej imigracji i dezinformacji – wyliczał prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Andrzej Duda dodawał, że tematyka dotyczyła zwłaszcza dwóch kryzysów. – Pierwszy to kryzys graniczny wywołany przez reżim białoruski, ale wspierany z Rosji. Ten atak w fazie kulminacyjnej został odparty, choć problem cały czas istnieje. Drugi problem jest czysto rosyjski i dotyczy intensyfikacji obecności oddziałów rosyjskich na granicach rosyjsko-ukraińskiej i białorusko-polskiej – mówił prezydent RP.

Szefowie państw odnieśli się też do gróźb płynących ze strony Alaksandra Łukaszenki, że na terenie Białorusi może być rozmieszczona rosyjska broń jądrowa. – Po wyborach w 2020 r. musimy zapomnieć o jakichkolwiek złudzeniach dotyczących niepodległości Białorusi – mówił Gitanas Nausėda. – Pan Łukaszenka ma w tej sprawie niewiele do powiedzenia; decyzję podejmie Rosja – dodawał Andrzej Duda. – Wiele razy słyszeliśmy podobne pogróżki, czy to dotyczące rosyjskiej broni jądrowej na tymczasowo okupowanym Krymie, czy to na Białorusi. Traktujemy je jako element ataku informacyjnego – komentował gospodarz wydarzenia. Przywódcy Litwy, Polski i Ukrainy zgodnie zaapelowali, by nie ulegać rosyjskiemu ultimatum przedstawionemu w piątek, w którym Rosja zażądała zapewnienia, że NATO przestanie się rozszerzać, a na terenie państw wschodniej flanki nie będzie zachodnich oddziałów wojskowych.