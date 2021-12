Puchar rozpoczęły jednak spory o jego nazwę i o to, kto ma moralne prawo , by w nim wystąpić. Przed rozpoczęciem zawodów marokańska federacja piłkarska wysłała do UAFA pismo z prośbą o zmianę nazwy turnieju tak, by uwzględniała ona etniczne pochodzenie mieszkańców Afryki Północnej. Obywateli państw tego regionu poruszyła wypowiedź popularnego dziennikarza z Arabii Saudyjskiej Fahada al-Szammariego, który stwierdził, że kraje północnoafrykańskie są na tym turnieju tylko gośćmi dla wypełnienia stadionów. Jego zdaniem mieszkańcy Maghrebu nie są Arabami, lecz Berberami.