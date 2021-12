Państwa regionu zaczęły więc działać na własną rękę. Władze ZEA wysłały w ubiegłym tygodniu do Teheranu doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego szejka Tahnuna na rozmowy z prezydentem Ebrahimem Ra’isim. To pierwsze spotkanie tak wysokich rangą urzędników obu państw od dekady. Emiraty utrzymywały dotychczas twarde stanowisko wobec Teheranu. Wraz z Izraelem poparły decyzję ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa o wycofaniu się z umowy nuklearnej. Teraz zasygnalizowały zwrot. – Podjęliśmy kroki w celu dezeskalacji napięć, ponieważ nie jesteśmy zainteresowani konfrontacją. Cały region zapłaciłby za to wysoką cenę – mówił w ubiegłym tygodniu doradca ds. polityki zagranicznej ZEA Anwar Karkasz. Na podobny ruch zdecydowała się wcześniej Arabia Saudyjska. Choć stosunki z Iranem zerwała w 2016 r., jej przywódcy przeprowadzili w tym roku serię rozmów z jego władzami w irackim Bagdadzie.