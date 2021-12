Na osłabienie potencjału EPL wpływ ma nie tylko odejście Merkel i wygrana SPD we wrześniowych wyborach w Niemczech. Centroprawicę czeka wybór nowego lidera po Donaldzie Tusku, który po powrocie do polskiej polityki ogłosił rezygnację ze stanowiska. Chociaż frakcja chadeków nadal jest najliczniejsza w PE , to na przestrzeni dekady liczba mandatów znacząco się skurczyła. Partia ma też problemy z określeniem na nowo swojej politycznej tożsamości i kierunku polityki. Szeregi centroprawicy opuścił w marcu Fidesz węgierskiego premiera Viktora Orbána. Przy czym członkiem EPL nadal jest koalicjant Fideszu w węgierskim rządzie, de facto jego partia satelicka – KDNP, a ugrupowanie Orbána pozostaje członkiem EPL w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. O pozycję silnego przywódcy w Radzie Europejskiej zabiegał także Sebastian Kurz, były austriacki kanclerz, postrzegany w pewnym momencie jako nadzieja europejskiej centroprawicy. Jego karierę w Europie pogrążyły jednak już w zeszłym roku skandale w kraju i antyunijny kurs, jaki były austriacki kanclerz przyjął chociażby w kwestii wspólnych zakupów szczepionek. Kurz w tym roku najpierw zrezygnował ze stanowiska szefa rządu, by przed miesiącem wycofać się z polityki na dobre. Będzie to drugi szczyt bez Kurza, a pierwszy, w jakim weźmie udział nowy austriacki kanclerz Karl Nehammer.