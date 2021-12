Nowe przepisy przewidują jednak, że osoby niezaszczepione, nawet z negatywnymi wynikami testów na SARS-CoV-2, nie mogą odwiedzać innych sklepów niż te z najbardziej potrzebnym asortymentem. Nadal zamknięte są dla nich zakłady usługowe oraz imprezy masowe.

Ze wszystkich sklepów mogą korzystać osoby zaszczepione przeciwko Covid-19 oraz ozdrowieńcy, dla których otwarte są także zakłady usługowe, galerie i muzea.

Po wtorkowym posiedzeniu rządu pasażerowie komunikacji dalekobieżnej na Słowacji nadal muszą posiadać certyfikaty covidowe. Nie zmieniono także zasad funkcjonowania restauracji, które mogą sprzedawać potrawy jedynie na wynos oraz hoteli i pensjonatów, które będą mogły gościć zaszczepionych i ozdrowieńców po 25 grudnia.

Wprowadzona przez rząd nowelizacja przepisów pozwala na odwiedziny bliskich w czasie nadchodzących Świąt. Obowiązująca w ciągu dnia godzina policyjna uniemożliwiłaby tradycyjne spotkania. Przedstawiciele władz apelują, aby takie wizyty ograniczyć do minimum, szczególnie jeżeli dotyczą osób starszych. Rząd ponownie zaapelował też do Słowaków, by szczepili się na Covid-19. (PAP)

