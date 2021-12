„Po pozornie udanej rozmowie Biden–Putin wiele rzeczy poszło nie tak. Biden pozwala, by negocjacje koncentrowały się na agresywnych żądaniach Putina. A to Biden, Ukraina i Zachód powinny stawiać żądania Putinowi” – ocenił w niedzielę szwedzki ekonomista Anders Åslund, zajmujący się Europą Wschodnią. Amerykańcy urzędnicy zapewniają jednak, że gospodarz Białego Domu podczas rozmowy nie poczynił ustępstw, a na horyzoncie nie ma żadnego porozumienia z Kremlem. To samo po rozmowie z Bidenem powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który po raz kolejny oświadczył, że jest gotów do bezpośrednich rozmów z Putinem.