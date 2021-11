To by oznaczało, że Niemcy pod wodzą nowego rządu nie zmienią podejścia do dyscypliny finansowej w UE, a raczej powrócą do przedpandemicznego zaciskania pasa. Jaskółką zmian w Berlinie była zgoda ustępującej kanclerz Angeli Merkel na Fundusz Odbudowy (co najmniej 36 mld euro dla Polski pozostaje na razie zamrożone z powodu problemów z praworządnością). Łącznie 750 mld euro zostanie sfinansowane z pożyczek, które później cała UE wspólnie będzie spłacać. Potem Niemcy nie powiedziały twardo „nie”, kiedy kraje Południa zaczęły postulować, by UE nie wracała do zawieszonych na czas pandemii reguł Paktu Stabilności i Wzrostu (oznaczają one, że deficyt budżetowy nie może być wyższy niż 3 proc. PKB). Nominacja Lindnera na ministra finansów może oznaczać powrót do twardej polityki z czasów kryzysu finansowego. Ten w wywiadzie opublikowanym w czwartek w „Frankfurter Allgemeine Zeitung” zapowiedział, że Fundusz Odbudowy powinien pozostać jednorazowy i że powołanie podobnego funduszu dla sfinansowania zielonej transformacji w UE nie jest dobrym pomysłem.