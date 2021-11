Uroczyste podpisanie umowy odbyło się na trzy godziny przed rozpoczęciem inauguracyjnej sesji Izby Poselskiej wybranej 8 i 9 października br. Fiala powiedział, że nowy gabinet musi szybko rozwiązać problemy nękające Republikę Czeską. Chce wyprowadzić kraj z kryzysu zdrowotnego, gospodarczego i kryzysu wartości. Jego zdaniem państwo musi lepiej zarządzać, budować mieszkania czy drogi i dać młodemu pokoleniu perspektywę - dodał.

O umowie prowadzącej do powstania nowego rządu zaczęto rozmawiać bezpośrednio po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów, które dały pięciu mającym utworzyć nowy gabinet ugrupowaniom większość 108 mandatów w 200-osobowej Izbie Poselskiej. Osiągnięcie tej większości było możliwe dzięki wystawieniu dwóch wspólnych list wyborczych SPOLU: prawicowej Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS), Unii Chrześcijańskiej i Demokratycznej–Czechosłowackiej Partii Ludowej (KDU-CzSL) oraz konserwatywnego ruchu Tradycja Odpowiedzialność Dobrobyt (TOP09), a także PirSTAN, którą utworzyły Czeska Partia Piratów i ruch Burmistrzowie i Niezależni (STAN).

Podpisana umowa zakłada bliską współpracę przewodniczących partii tworzących wspólny rząd. Akceptują, że premier proponuje kandydatów na poszczególne stanowiska ministerialne prezydentowi, ale za każdym razem musi starać się o zgodę konkretnej partii politycznej. Fiala na konferencji prasowej stwierdził, że nie ma sygnałów, że prezydent Milosz Zeman nie zgadza się z kandydatami ugrupowania na ministrów. „Nawet ich jeszcze nie poznał” – stwierdził Fiala. Ma nadzieję, że inauguracyjna sesja Izby Poselskiej, podczas której posłowie zostaną zaprzysiężeni i zostanie wybrane kierownictwo izby, zakończy się w piątek. "Następnie rząd Andreja Babisza poda się do dymisji i wtedy spodziewam się, że dojdzie do mojego spotkania i omówimy dalsze działania" - powiedział Fiala.

Nowa większość obiecuje przeprowadzenie reformy emerytalnej, wzrost wydatków na obronność i na kulturę, regularną waloryzację nakładów na ochronę zdrowia. W umowie znalazło się zobowiązanie do utrzymania pensji dla nauczycieli w wysokości 130 proc. średniej płacy, a także zobowiązanie do utworzenia dwóch nowych parków narodowych. Członkostwo w Unii Europejskiej i w NATO ma nadal być najważniejszym wyznacznikiem czeskiej polityki zagranicznej. Dokument wspomina także współpracę w Grupie Wyszehradzkiej, którą Czechy tworzą razem z Polską, Słowacją i Węgrami. Mowa jest także o rozwoju relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz o tradycyjnym, strategicznym partnerstwem z Izraelem. Nowy gabinet chce powrócić do „havlowskiej” polityki zagranicznej, której celem jest wsparcie demokracji, praw człowieka oraz społeczeństwa obywatelskiego.