Po zakończeniu wojny domowej w 1990 r. Rijad wydał miliardy dolarów na wzmocnienie sił bezpieczeństwa Libanu i przeciwdziałanie wpływom Iranu w tym kraju, ale wstrzymał większość tej pomocy w 2016 r. Wciąż pozostaje jednak trzecim co do wielkości rynkiem zbytu Libanu. W 2020 r. odpowiadał za 6 proc. eksportu o wartości 217 mln dol. Jakakolwiek dalsza eskalacja konfliktu mogłaby stanowić także zagrożenie dla ponad 350 tys. Libańczyków pracujących w krajach zatoki. Premier Mikati desperacko próbuje tego uniknąć. Zasugerował Kurdahiemu, by ustąpił z urzędu. Za ministrem murem stoi jednak Hezbollah, który twierdzi, że rezygnacja nie rozwiąże problemu. Członkowie wspieranej przez Iran organizacji przekonują, że Saudyjczycy próbują w ten sposób jedynie zmusić Liban do zmiany polityki zagranicznej. W przeszłości dochodziło już do podobnych nacisków ze strony Rijadu. W maju minister spraw zagranicznych Libanu Charbel Wahba został zmuszony do dymisji po tym, jak zasugerował, że to głównie sunnickie państwa zatoki przyczyniły się do powstania grupy terrorystycznej Państwa Islamskiego.